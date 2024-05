Matura 2024. Egzamin w sobotę? Już w tym tygodniu

Matura 2024. Z czego egzaminy w tym tygodniu? Harmonogram

W pierwszym tygodniu matur odbędą się między innymi egzaminy obowiązkowe. Każdy zdający ma obowiązek przystąpić do matury z języka polskiego, matematyki oraz wybranego języka obcego nowożytnego. Ponadto odbędą się pierwsze egzaminy z przedmiotów rozszerzonych - maturzyści mają obowiązek do przystąpienia do co najmniej jednego przedmiotu na tym poziomie. W pierwszym dniu weekendu w części szkół odbędą się również egzaminy ustne.