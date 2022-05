Matura 2022. Mamy arkusz CKE z rozszerzonego egzaminu z matematyki

Wszyscy maturzyści muszą też przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu z wybranego przedmiotu. Chętni mogą przystąpić maksymalnie do sześciu takich egzaminów. Wśród przedmiotów do wyboru są: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, a także matematyka, język polski i języki obce nowożytne.