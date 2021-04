Matura 2021. Prezydent podał termin i formę egzaminu

Matura 2021. Kiedy się odbędzie i w jakiej formie?

"Nic nie powinno zakłócić przeprowadzania egzaminów"

Parę godzin wcześniej na antenie RMF FM do tegorocznych matur odniósł się też minister zdrowia Adam Niedzielski. On również zapewniał, że "rząd będzie robił wszystko, żeby egzaminy odbyły się w normalnych terminach". Stwierdził jednak, że ostateczna decyzja w tym zakresie podjęta zostanie w przyszłym tygodniu.

Kiedy powrót do szkół? Andrzej Duda odpowiada

Kolejny temat, który obecnie jest szeroko dyskutowany, to powrót dzieci do szkół. W jakiej formie miałby się odbywać? Duda powiedział, że kwestia ta również została przez niego poruszona w trakcie Rady Gabinetowej.

- Oczywiście jest to zależne od sytuacji epidemicznej, ale ponieważ zakładamy, że ona w ciągu najbliższych tygodni powinna się znacząco poprawiać, jest wysoce prawdopodobne i to jest bardzo poważnie rozważane w tej chwili przez pana premiera i pana ministra edukacji, aby szkoły zostały uruchomione w systemie hybrydowym. To znaczy tydzień nauki w szkole, tydzień nauki zdalnej, wymiennie w stosunku do grup wiekowych i do podziału na klasy – stwierdził prezydent.