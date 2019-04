Matura 2019: Znamy termin CKE – język polski, matematyka, języki obce. Sprawdź, kiedy odbędzie się egzamin maturalny

Matura 2019: Znamy harmonogram egzaminów maturalnych. Język polski, matematyka, historia, biologia, języki obce i inne. Zobacz, jakie są terminy CKE.

Matura 2019 – kiedy odbędzie się egzamin maturalny?

Do matur czasu coraz mniej, a Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła już terminy. Wiadomo, że egzaminy dojrzałości rozpoczną się po długim weekendzie majowym. Maturzyści sprawdzą swoją wiedzę z języka polskiego 6 maja, 7 maja podejdą do matematyki. W dniach od 9 do 22 potrwają egzaminy ustne z języków: polskiego, łemkowskiego, kaszubskiego oraz języków mniejszości narodowych. Natomiast od 6 do 25 maja abiturienci będą zmagać się z ustnymi egzaminami z języków obcych nowożytnych. Należy zaznaczyć, że wszyscy, którzy nie zdadzą egzaminu z jednego przedmiotu w części ustnej lub pisemnej, otrzymają możliwość podejścia do matury poprawkowej, która odbędzie się w 20 sierpnia 2019 (część pisemna) oraz w dniach od 20 do 21 sierpnia 2019 (część ustna – język polski, język mniejszości narodowych, języki obce nowożytne).