Matura 2019: Zapoznaj się z harmonogramem egzaminów maturalnych. Podajemy terminy CKE

Matura 2019: Język polski, matematyka oraz języki obce nowożytne. Sprawdź, jaki jest dokładny harmonogram egzaminów maturalnych. Podajemy dokładne terminy CKE.

Matura 2019 – terminy CKE

Egzaminy maturalne zbliżają się wielkimi krokami. W pierwszej kolejności, bo już w poniedziałek 6 maja, maturzyści zmierzą się maturą z języka polskiego. Dzień później, we wtorek 7 maja, podejdą do testów z matematyki. Egzaminy ustne z języków polskiego, łemkowskiego, kaszubskiego oraz języków mniejszości narodowych będą odbywać się w dniach od 9 do 22 maja, natomiast matury ustne z języków nowożytnych od 6 do 25 maja. Osoby, które trzymają zgodę dyrektora OKE na przystąpienie do egzaminu w terminie dodatkowym, będą mogly to uczynić w dniach od 3 do 8 czerwca (matura ustna), z kolei część pisemną będą mogli zdawać w terminie od 3 do 19 czerwca. Wiadomo, że aby zdać maturę, należy uzyskać przynajmniej 30% z możliwych do zdobycia punktów z określonych przedmiotów. Wyjątek stanowią matury na poziomie rozszerzonym, gdzie samo podejście do testu jest równoznaczne z jego zaliczeniem.