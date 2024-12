Wprowadzili na rynek tony narkotyków. Kolejni pseudokibice zatrzymani

Mundurowi z Wydziału ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców od kilku lat prowadzą intensywne śledztwo dotyczące działalności zorganizowanej grupy przestępczej, w skład której wchodzili pseudokibice jednego ze śląskich klubów piłkarskich . Śledztwo, nadzorowane przez Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach, doprowadziło do zatrzymania łącznie 70 osób.

W toku postępowania ustalono, że grupa działała od 2015 do 2019 roku na terenie różnych miast Polski, Holandii i Wielkiej Brytanii. Członkowie grupy wprowadzili do obrotu kilka ton różnego rodzaju narkotyków , w tym m.in. marihuany, amfetaminy, kokainy, mefedronu. Szacunkowa wartość czarnorynkowa tych substancji przekracza 100 milionów złotych.

W zeszłym tygodniu, w województwie śląskim i wielkopolskim, śląscy policjanci, we współpracy z mundurowymi z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu i Komendy Powiatowej Policji w Jarocinie, przy wsparciu poznańskiego SPKP, przeprowadzili kolejne akcje, podczas których zatrzymano łącznie 10 osób. Zatrzymani to kobiety w wieku od 35 do 42 lat oraz mężczyźni w wieku od 31 do 57 lat. Decyzją sądu jeden z mężczyzn został tymczasowo aresztowany. Wobec pozostałych zatrzymanych zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze.