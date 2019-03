Matura 2019 - jak wygląda matura w 2019 roku? Harmonogram egzaminów CKE i podstawowe zasady

Matura 2019 rozpocznie się już w maju. Za nieco ponad miesiąc maturzyści przystąpią do jednego z najważniejszych egzaminów w swoim życiu. Od jego wyniku będzie zależało, czy dostaną się na wymarzony kierunek studiów, czy też będą musieli szukać alternatywnych rozwiązań.

Matura 2019 CKE – język polski

Matura 2019 z języka polskiego jest obowiązkowa dla wszystkich zdających. Egzamin rozpocznie się w poniedziałek 6 maja o godzinie 9 rano. W tym arkuszu uczniowie zmierzą się z serią pytań, których celem jest sprawdzenie ich umiejętności czytania ze zrozumieniem, znajomości lektur oraz zagadnień językowych. Ostatnie zadanie na maturze z polskiego to dłuższa wypowiedź pisemna. Może to być wypracowanie na temat przedstawiony w pytaniu lub interpretacja wiersza. Praca pisemna musi zawierać minimum 250 słów. Na rozwiązanie całego testu uczniowie mają 170 minut.

W poniedziałek 6 maja odbędzie się również matura z języka polskiego na poziomie rozszerzonym (nieobowiązkowa). Egzamin ten polega na napisaniu wypracowania na jeden z dwóch przedstawionych tematów. Pierwszy z nich dotyczy analizy przedstawionego tekstu, określenia, jaki problem omawia autor i ustosunkowanie się do niego z odwołaniem do innych tekstów. Drugi temat to analiza porównawcza dwóch utworów lirycznych. Wypracowanie musi zawierać minimum 300 słów. Na napisanie wypracowania uczniowie będą mieli 180 minut.