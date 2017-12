Matka więziła ją w domu całe dzieciństwo. Dziewczynka zaczęła nowe życie

Nie potrafiła normalnie jeść, mówić. Nigdy nie była na świeżym powietrzu. Tak spędziła pierwsze siedem lat życia. Matka więziła ją w domu. Sprawa wyszła na jaw zupełnie przez przypadek. Policjant, który trafił do domu tej rodziny, pewnie nigdy nie zapomni historii Dani Crockett.

Kilka miesięcy temu opisywaliśmy historię Blanche Monnier. Przez 25 lat była więziona w pokoju bez okien. Piekło zgotowała jej własna matka. Kiedy Blanche odnaleziono, ważyła 25 kg, wystawały jej kości i zwisała skóra. Niczym nie przypominała już dawnej siebie. W tym pokoju zostałaby aż do śmierci, gdyby nie anonimowy list, jaki dostali policjanci. To działo się w 1901 roku we Francji. Wydawałoby się, że w "cywilizowanym" świecie, w XXI wieku takie przypadki się już nie zdarzają. Jednak w 2005 roku na jaw wyszła jeszcze bardziej przerażająca sprawa. Dziewczyna, którą udało się uratować policjantom, niedawno obchodziła 19. urodziny. Start w życie miała jednak najgorszy z możliwych.