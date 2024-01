Matka Komendy rozgoryczona. "Dostaliśmy obuchem w łeb"

- Pamiętam, jak pani prokurator z Łodzi płakała razem ze mną, mówiła, że mnie rozumie i tak tego nie zostawi. Spojrzała mi w oczy i powiedziała: "Pani Teresko, obiecuję, że winni będą siedzieć". Czekałam na to. Po co to było, skoro nic nie zrobiła? - mówi teraz matka Tomasza Komendy, Teresa Klemańska.