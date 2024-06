Matka Iwony Wieczorek zabrała głos po latach. Zaskoczyła wyznaniem

- Dla niektórych to może być dziwne, co w tej chwili powiem, ale jedyną rzeczą, taką, którą zrobiłam dla siebie, to wybaczyłam sprawcy - powiedziała matka Iwony Wieczorek, Iwona Kinda, w programie kryminalnym "Domowy Kryminał", w którego pierwszym odcinku wystąpiła jako gość.