Mateusz Morawiecki w Parlamencie Europejskim: Integralność granic Polski i krajów bałtyckich jest zagrożona

Podczas debaty w Parlamencie Europejskim we wtorek 23 listopada odczytany został list premiera Mateusza Morawieckiego ws. sytuacji na granicy z Białorusią. Przekazał go Ryszard Legutko, europoseł PiS, który występował w imieniu frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (EKR). Jak podkreślił polityk "odzwierciedlają one poglądy mojej grupy, wielu milionów moich rodaków, a także mieszkańców Europy" - rozpoczął Ryszard Legutko