Mateusz Morawiecki w ogniu krytyki po słowach o aborcji. "Fundator piekła kobiet"

- O co toczy się spór? Warto zadać sobie to podstawowe pytanie i niech każdy w sumieniu sobie na to odpowie, czy to spór o danie życia osobom z zespołem Downa, czy spór o niczym nieskrępowaną aborcję? Ten wyrok nie obejmuje przypadków, kiedy ciąża zagraża życiu lub zdrowiu matki - powiedział premier Mateusz Morawiecki.