Mateusz Morawiecki prosi o wotum zaufania dla rządu. Lawina komentarzy po decyzji premiera

Włodzimierz Czarzasty: Najpierw Andrzej Duda przestanie być prezydentem, potem przestaniecie rządzić

Wtórował mu Włodzimierz Czarzasty, który zastanawiał się nad przyczynami decyzji szefa rządu. - Jest aż tak źle z Dudą, że trzeba go wesprzeć? Chcecie przykryć przewały Jacka Sasina i Łukasza Szumowskiego? Co jeszcze chcecie zrobić, żeby zwrócić na siebie uwagę. Będą aresztowania, zamkniecie niezależne media, zaczniecie znowu rozdawać pieniądze? Dlaczego jesteście wrednymi kłamczuchami? Najpierw Duda przestanie być prezydentem, potem przestaniecie rządzić - wyliczał.

Borys Budka uważa, że premier "snuje opowieści o Polsce sprzed kilkunastu lat i próbuje odwrócić uwagę od tego, co ważne". - Przez kolejnych PiS-iewiczów majątek skarbu państwa topnieje w oczach. W swoim expose skupił się na rządzie PO-PSL. Zapomniał, że zabiegał o to, by być w rządzie Donalda Tuska. Miałem wrażenie, że to wniosek o wotum nieufności dla rządu PO. Dziś ta władza się kończy, jej upadek widać na każdym kroku - komentuje lider Platformy Obywatelskiej.