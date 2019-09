Mateusz Morawiecki pokazał zdjęcie z dzieciństwa. Jest na nim razem z żoną

W Pierwszy Dzień Szkoły 2019 Mateusz Morawiecki opublikował na Facebooku zdjęcie z czasów szkolnych. Na fotografii ze szkoły podstawowej nr 60 we Wrocławiu jest nie tylko premier, ale i jego przyszła żona Iwona.

Premier zamieścił na swoim profilu na Facebooku zdjęcie, na którym jest nie tylko on, ale i jego przyszła żona Iwona. Oboje chodzili do jednej klasy w szkole podstawowej nr 60 we Wrocławiu. "Ciekawe, czy ktoś z Was rozpozna nas na fotografii" - napisał Morawiecki.