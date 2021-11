Mateusz Morawiecki ostrzega Europę przed napływem milionów migrantów

- Strzeżemy naszej zamkniętej granicy. I prawie nikt się nie przedostaje, mimo że tysiące próbują każdej nocy i każdego dnia. To pokazuje, że można z powodzeniem chronić swoich granic. Jako suwerenne państwo również musicie to zagwarantować. To samo dotyczy Europy: musimy zrobić wszystko, aby bronić naszych granic przed migrantami na Morzu Śródziemnym i na wschodzie - stwierdził premier w rozmowie z dziennikiem"Bild". Dopytywany, czy to oznacza, że należy otoczyć Europę murem, odparł, że "potrzebujemy każdej formy ochrony i nadzoru, by bronić się przed atakami".