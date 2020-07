Mateusz Morawiecki dla węgierskiego dziennika. Mówił o polsko-węgierskiej "przyjaźni" i "braterstwie"

Morawiecki został też spytany o najważniejsze cele, które polska Prezydencja w Grupie Wyszehradzkiej chciałaby zrealizować. Odpowiedział: - Hasło naszej prezydencji to "back on track", bo chcemy wrócić na tory dynamicznego rozwoju gospodarczego i chcemy wpływać pozytywnie na Unię - żeby wrócić do podstawowych wartości europejskich jak współpraca gospodarcza, jednolity rynek, solidarność, ale też zrozumienia dla odmienności wynikającej z historycznych i społecznych uwarunkowań różnych państw Europy.

"Zjednoczenie Polaków"

Dziennikarka Magyar Hirlap pytała też premiera o kwestie podziału w polskim społeczeństwie, również w sensie geograficznym, co widać było po analizie głosów oddanych w wyborach prezydenckich. Morawiecki odpowiedział, że to nie pierwsze wybory, w których "polityczne sympatie były tak wyraźne widoczne na mapie". - To niektórych komentatorów skłaniało do tego, by mówić o dwóch Polskach - Polsce A i Polsce B. Dlatego jednym z najważniejszych zadań, jakie widzę w tej chwili, jest zjednoczenie Polaków wokół projektów o charakterze absolutnie priorytetowym - dodał. Ocenił, że symbolem jedności mogą być m.in. "ambitne inwestycje", takie jak budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego, przekop Mierzei Wiślanej, czy Via Carpathia.