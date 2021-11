"Maszynka do mielenia ludzi". Hołownia zadał pytanie politykom PiS

Hołownia pyta polityków PiS. "Maszynka do mielenia ludzi"

- To są wstrząsające historie. One rozdzierają serce i umysł i każą zapytać, co się dzieje dzisiaj z państwem. Każą zapytać dzisiaj tych polityków PiS, którzy wciąż jeszcze wierzą Kaczyńskiemu, niezależnie od tego, jakie bajki opowiada, jak długo jeszcze będziecie pozwalać na to, żeby państwo zmieniało się w maszynkę do mielenia ludzi? - pytał, nawiązując do sprawy 30-latki z Pszczyny.