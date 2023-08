Masz niepotrzebne rzeczy i chcesz im dać drugie życie? Z Allegro Lokalnie zrobisz to prosto i szybko

Obecnie w całym kraju znajduje się już ponad 3 tys. automatów One Box. Urządzenia stworzone przez Allegro wyróżniają się zastosowaniem różnorodnych rozwiązań - wyposażone są m.in. w czujnik jakości powietrza, ściany maszyny są obsadzone zielenią, a one same powstają we współpracy z lokalnymi społecznościami. Dodatkowo automaty One Box są dostępne dla osób słabowidzących i niewidomych. Co ważne, urządzenia Allegro służą także do elektrozwrotów – konsumenci mogą przesłać do nich zużyte sprzęty elektroniczne, którym platforma daje drugie życie.