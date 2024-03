Masz małą lub średnią firmę? Pakiety medyczne są także dla Ciebie

Do niedawna prywatna opieka medyczna to głównie był przywilej pracowników korporacji. Mniejszych przedsiębiorców nie było stać na taki wydatek. W ostatnich latach sytuacja na rynku pracy bardzo się zmieniła. Pracownicy często wręcz wymagają od pracodawcy pakietu medycznego. To nie tylko korzyść dla tej osoby, ale głównie dla pracodawcy. Koszt pakietu medycznego dla jednego pracownika miesięcznie to kwota między 50 a 100 zł w jednym z największych towarzystw ubezpieczeniowych w Polsce.