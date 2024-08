Masowe kontrole ZUS. Tak się kończy wizyta kontrolerów

ZUS w przypadku kontroli nie tylko odbiera cały zasiłek, ale może również ograniczyć podstawę wymiaru zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego do 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Z tego powodu w II kwartale 2024 r. obniżono wypłaty o 47 mln zł, a dotyczyło to 27 tys. osób. W okresie od stycznia do czerwca 2024 r. obniżono wypłaty o 93 mln złotych i dotyczyły to blisko 57 tys. osób.