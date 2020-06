Maseczki. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zmieniła zdanie na temat maseczek

Maseczki w przestrzeni publicznej. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zmieniła zdanie

Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała, że maseczki mogą stanowić barierę dla potencjalnego zakażenia koronawirusem. Tymczasem jeszcze nie tak dawno WHO podawała, że nie ma wystarczających dowodów na to, że maseczki mogą powstrzymać wirusa. Co więcej, wskazywała, że noszenie maseczek przez wszystkich nie zawsze jest dobre. Osoby noszące maseczki mogą bowiem zaniedbywać inne zalecenia takiej jak mycie rąk i zachowanie dystansu społecznego.