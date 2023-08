Masakra w Mali. Nie żyje 21 osób

Niezidentyfikowani napastnicy zaatakowali wioskę Yarou w pobliżu miasta Bandiagara. - To była prawdziwa rzeź, uzbrojeni mężczyźni wtargnęli do wioski i strzelali do ludzi. Liczba ofiar śmiertelnych jest duża, od 20 do 30 zabitych i rannych - poinformowało jedno ze źródeł, cytowane przez agencję Reuters.