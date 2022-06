"Masakra". Sezon wakacyjny w pełni. Wróciły nadmorskie paragony

Jak tłumaczył, w ubiegłym wyzwaniem były koronawirus i obostrzenia, teraz głównym problemem jest szalejąca inflacja. - Musimy podnosić ceny i to radykalnie. To jest proces i trzeba liczyć się z tym, że w pewnym momencie pojawi się granica. Chodzi o to, by nie zrazić turystów. Mamy przecież dużą konkurencję. Ludzie mogą wybrać wyjazd za granicę - wskazywał Protasiuk.