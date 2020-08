Marynarz z Polski przez dwa miesiące walczył o życie w Chinach. Wróci do kraju dzięki pomocy polityków

Wojciech Ilkiewicz jest marynarzem. Został uwieziony w Chinach kilka dni przed wybuchem pandemii koronawirusa. Zamknięto granicę, a 31-latek nie mógł już wrócić do Polski. Kiedy w końcu udało mu się zarezerwować lot, trafił do szpitala z powodu ostrego zapalenia wewnętrznych narządów. Jego stan był zagrażający życiu.

Rodzina mieszkańca Łodzi była zrozpaczona. Nie mogła polecieć do Chin, a stan mężczyzny nie pozwalał na jego powrót do Polski. Dodatkowo ubezpieczyciel odmówił im pomocy. Dzienny koszt leczenia i hospitalizacji pana Wojciecha waha się od 10 do 15 tys. zł. Bliscy Polaka zorganizowali zbiórkę w serwisie siepomaga.pl. Zaangażowała się również chińska Polonia.