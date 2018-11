Martwy noworodek w kieleckiej sortowni. Ślad prowadzi do Niemiec

Martwe ciało noworodka musiało trafić do Kielc z Duisburga. Niemiecka policja poszukuje matki. Możliwe, że jest pierwszy trop.

"Mię" – bo takie imię śledczy nadali dziewczynce – znaleziono 17 listopada w sortowni używanych ubrań w Kielcach. Martwe ciało noworodka musiało trafić do Polski z Niemiec, najprawdopodobniej zostało wyrzucone do pojemnika z odzieżą. Ślady prowadzą do Duisburga w Zagłębiu Ruhry. To w tym mieście i okolicy trwają poszukiwania matki dziewczynki.