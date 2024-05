Martwe ryby w Kanale Gliwickim. Ogromne ilości

Pierwsze informacje o śnięciu ryb na opolskim odcinku Kanału Gliwickiego wpłynęły do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego 29 kwietnia - podaje PAP powołując się na biuro prasowe wojewody opolskiego. Tego dnia pracownicy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie odłowili ok. 80 kg śniętych ryb. Do poniedziałku było ich łącznie 1454 kg.