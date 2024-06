Marta Wcisło wyszła ze studia. "Nie będę brała w tym udziału"

- Jeżeli Unia Europejska będzie szła tą drogą, którą idzie do tej pory, to po prostu spadnie w przepaść, a ja nie będę specjalnie z tego tytułu ubolewał. Unia Europejska to jest twór socjalistyczny, komunistyczny już dzisiaj - stwierdził Samborski, po czym jego wypowiedź przerwała Wcisło, pytając: "I pan kandyduje do tego tworu?".