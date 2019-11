Marszałek Senatu Tomasz Grodzki dziś wygłosi orędzie do Polaków. TVP ustaliła godzinę emisji

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki uzgodnił z TVP datę i porę emisji orędzia, jakie dziś wygłosi do Polaków. Polityk Platformy Obywatelskiej skorzystał z przepisów gwarantujących organom państwa, w tym właśnie marszałkowi Senatu, prawo do przedstawienia swojego stanowiska na antenie.

Sprawa już jest komentowana jako przełom w obecności polityków opozycji w TVP. Telewizja została zobowiązana do zaoferowania czasu w porze wysokiej oglądalności. Od kilku lat orędzia i wystąpienia w telewizji wygłaszali tylko politycy reprezentujący PiS: prezydent, premier i marszałek Senatu. W 2018 roku skorzystali z tej formy wypowiedzi pięć razy.

Wystąpienie ma dotyczyć roli Senatu i planu pracy izby w najbliższych miesiącach. Komentatorzy spodziewają się, że opozycyjny polityk wykorzysta przyznany czas antenowy, aby odnieść się do obecnej sytuacji politycznej w Polsce. - Chcę uspokoić Polaków i wytłumaczyć co oznacza, że Sejm jest w rękach rządu, a Senat opozycji - zapowiadał swoje orędzie Tomasz Grodzki.

Orędzie marszałka Senatu. Będzie kontra w TVP?

"Okazało się, że dyktaturę od demokracji dzieli bardzo niewiele. Dokładnie jedno eksponowane stanowisko dla polityka Platformy Obywatelskiej" - komentowali dziennikarze TVP. W uszczypliwy sposób nawiązali do słów Tomasza Grodzkiego tuż po wyborze na marszałka. Powiedział on wówczas, "To jest zwycięstwo demokracji".