Marszałek Kuchciński zdecydował. Posłowie z 52 dniami wakacji

Zgodnie z harmonogramem posiedzeń Sejmu posłowie będą mieli 52 dni urlopu wakacyjnego. Taką decyzję podjął marszałek Sejmu Marek Kuchciński.

- Jeśli ktoś nie chce to nie będzie pracował. A jak chce to zawsze jest co robić. Wszystko zależy od indywidualnego podejścia. PiS robi wszystko, by nie dopuścić zamrożonych projektów. Mają zbyt mało pomysłów na reformy, więc starają się nie dopuścić do procedowania projektów opozycji - uważa Piotr Apel z Kukiz’15.