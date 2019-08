Marsz równości w Płocku. "Musimy liczyć się z zagrożeniem"

Choć pierwszy w Płocku marsz równości odbędzie się w sobotę, to już teraz wzbudza ogromne emocje. Prezydent miasta Andrzej Nowakowski z PO objął wydarzenie honorowym patronatem, co nie spodobało się części mieszkańców. Młodzież Wszechpolska zapowiada organizację kontrmanifestacji, a organizatorzy marszu równości obawiają się powtórki z Białegostoku.

"Nie ma zgody na deprawację młodego pokolenia"

Jak piszą do Nowakowskiego sygnatariusze listu: "Z niedowierzaniem i smutkiem przyjęliśmy informację o tym, że zdecydował się Pan objąć honorowym patronatem Marsz Równości zorganizowany przez środowisko LGBT. Nasze zdumienie i oburzenie są tym większe, że podjął Pan tę decyzję po szeregu profanacji i gorszących wydarzeń, do których doszło podczas parad w innych polskich miastach. Obraziły one tysiące chrześcijan i zgorszyły setki dzieci."

"Musimy liczyć się z zagrożeniem"

Mateusz Goździkowski, jeden z organizatorów marszu równości w Płocku, zapowiedział, że spodziewana frekwencja to od jednego do dwóch tysięcy osób. - Swój udział zapowiedzieli, między innymi: Robert Biedroń, Włodzimierz Czarzasty i Adrian Zandberg - dodaje.

- Bardzo cieszy nas patronat pana prezydenta Nowakowskiego, to, że się nie ugiął. To wsparcie jest nam niezwykle potrzebne - mówi Goździkowski. Jak podał w rozmowie z Wirtualną Polską, organizatorzy ściśle współpracują z policją w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom marszu równości i mieszkańcom Płocka. - Po wydarzeniach w Białymstoku musimy się liczyć z zagrożeniem - kwituje organizator marszu.

Marsz równości w Płocku. Policja zwiera szyki

Marsz równości w Płocku. "Nie wycofamy patronatu"

Jak poinformował Wirtualną Polskę Hubert Woźniak z biura prasowego Urzędu Miasta Płocka, organizatorzy marszu równości wystąpili do prezydenta Andrzeja Nowakowskiego o patronat, a on się na to zgodził. Wcześniej robił to wielokrotnie przy okazji innych imprez masowych, takich jak chociażby Marszu dla Życia i Rodziny czy Marszu Żołnierzy Wyklętych. - Prezydent nie odpowiedział na razie na apel grupy intelektualistów, ale nie zamierza wycofać patronatu - przekazuje Woźniak.