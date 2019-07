Marsz Równości w Białystoku. Wzrosła liczba zatrzymanych

Po wydarzeniach po Marszu Równości w Białymstoku policja zatrzymała już 77 osób. Liczba zidentyfikowanych napastników, którzy brali udział w burdach, wzrosła do 104. Specjalny zespół policji nadal przeszukuje nagrania.

Komendant główny policji podsumował wydarzenia po Marszu Równości w Białymstoku. Przygotowania funkcjonariuszy do ochrony ocenił jako "bardzo dobre". - Przekalkulowano siły, skierowano dodatkowe oddziały, około 200 osób. Łącznie pochód zabezpieczało ponad 700 mundurowych - mówił gen. Jarosław Szymczyk w rozmowie na antenie Polsat News.

- Wszyscy uczestnicy Marszu Równości mogli bezpiecznie przejść całą trasę. Nikomu nic się nie stało. W pewnym momencie doszło do próby zablokowania pochodu, ale policja podjęła interwencję umożliwiając jego kontynuację. Doszło do przepychanek, ale to funkcjonariusze wzięli na siebie tę agresję - dodał.