Marsz Równości. Grzegorz Schetyna zapowiada rozszerzenie "szóstki"

- Poszerzymy naszą szóstkę programową o punkt dotyczący bezpieczeństwa wszystkich obywateli - zapowiedział w poniedziałek Grzegorz Schetyna. Lider PO stwierdził, że po Marszu Równości w Białymstoku "polityka PiS zagraża naszemu bezpieczeństwu".

Przypomnijmy: w sobotę w stolicy Podlasia po raz pierwszy przeszedł Marsz Równości. Pokojowy pochód zaatakowała kontrmanifestacja. W stronę demonstrantów poleciały kamienie, jajka i petardy. Doszło również do kilku przypadków pobicia. Zabezpieczająca wydarzenie policja zatrzymała w sumie 28 osób. Agresorzy usłyszeli zarzuty.

- Widzieliśmy to bardzo wyraźnie na ulicach Białegostoku, ale nie było to zdarzenie odosobnione (...) Były sprawy, które pokazywały przyzwolenie na łamanie prawa, manipulacje faktami, to wszystko dostawało rozgrzeszenie od ludzi tego rządu - od Prokuratury Generalnej od Prokuratura Krajowego - stwierdził Schetyna. Dodał, że "zrobi wszystko, aby dać twardy, mocny, intensywny odpór takim działaniom".