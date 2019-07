Mariusz Max Kolonko zakłada partię polityczną Revolution

Dziennikarz Mariusz Max Kolonko wchodzi do polityki. Były korespondent TVP ogłosił powstanie nowej partii. Ugrupowanie ma się nazywać Revolution. Kolonko publikuje główne postulaty swojego ruchu.

"W amerykański Dzień Niepodległości dobre wieści z bunkra MaxTV w kuchni na Żoliborzu: powstala partia #R Revolution! Mamy dość polityków, dość waszych durnych gierek, dość waszych amatorskich rządów. Pora by władzę w Polsce objął naród i rządził dla dobra narodu. #R to my!" - czytamy na Facebooku Kolonki.