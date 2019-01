Mariusz Błaszczak: Korci mnie pójść na Żyletę. Trybuny dla VIP-ów mnie nudzą

Mariusz Błaszczak daje się poznać z raczej nieznanej wcześniej strony. Szef MON to pasjonat piłki nożnej i wielki kibic Legii Warszawa. Minister tak komentuje sukcesy jednej z gwiazd polskiej piłki: - Piątki ostatnio są dla nas szczęśliwe. Oprócz transferu Krzysztofa Piątka, to właśnie w ostatni piątek udało nam się podpisać umowę na nowe śmigłowce dla Wojska Polskiego.

Błaszczak cieszy się także z transferu Krzysztofa Piątka do AC Milan. - Bardzo się cieszę z tego transferu. mimo, że nie jest to wychowanek Legii, ale każdy sukces sportowy Polaka jest dla mnie ważny. Szczególnie ten dotyczący piłki nożnej. Życzę Piątkowi, aby wszystko mu się ułożyło. AC Milan to może nie to samo co kiedyś, ale nadal jest to silna marka w Europie. Zresztą piątki ostatnio są dla nas szczęśliwe. Oprócz transferu Krzysztofa Piątka, to właśnie w ostatni piątek udało nam się podpisać umowę na nowe śmigłowce dla Wojska Polskiego - mówi szef MON.