Ławki Niepodległości to "kultywowanie tradycji orężnych". Kuriozalne tłumaczenia MON

Ministerstwo Obrony Narodowej uzasadnia stawianie w całej Polsce krytykowanych powszechnie za wygląd Ławek Niepodległości "kultywowaniem tradycji orężnych”. Internauci, politycy i komentatorzy kpią z tłumaczeń resortu. Ten śmiech jest sporo wart. Bo za niefunkcjonalne Ławki podatnicy zapłacili 4 mln zł.

"Minister Błaszczak za karę powinien codziennie przez godzinę siedzieć na swojej "ławce niepodległości". Esencja PiS: upiornie drogo, koszmarnie brzydko i nie da się na ławce siedzieć. Plus potrzeba ochrony 24h. Wyrzucone w błoto pieniądze MON!" - napisał na Twitterze oburzony były minister obrony Tomasz Siemoniak.

I sprawa zapewne nie byłaby nadto podnoszona dalej, gdyby nie kuriozalna odpowiedź resortu niemal dobę później. "Panie pośle, w jednym tweecie minął się Pan z prawdą, aż 4 razy. Jednym z zadań MON jest kultywowanie tradycji orężnych; o gustach się nie dyskutuje; o budowę wnioskowało ok. 200 samorządów; zachęcamy do obejrzenia ławki na żywo. Gwarantujemy, że da się na niej siedzieć" - napisali przedstawiciele biura prasowego MON na Twitterze [pisownia oryginalna - przyp. red.].

"Ławka 'tradycją orężną'? Chodzi o to, że idziemy gdzieś ławą?"; "Ławka. Tradycyjny oręż polskich dyskotek plenerowych" - kpili dziennikarze, komentując tłumaczenia resortu.

Publicysta Wirtualnej Polski i Do Rzeczy Marcin Makowski poważniej starał się pisać o sprawie. Jak stwierdził: "Niestety, choć idea ławek niepodległości w teorii nie wyglądała źle, w praktyce są one moim zdaniem po prostu nieestetycznie, niefunkcjonalnie i toporne. Szkoda".

MON chwali się, że projekt ma zarówno walory edukacyjne jak i praktyczne. Do tych pierwszych zaliczają się materiały historyczne, które pobrać można za pomocą fotokodu QR. Ławki odtwarzają też fragment Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego i część depeszy Józefa Piłsudskiego, która notyfikowała powstanie niepodległej Polski. Do tych drugich zaś zalicza się hot-spot WiFi oraz ładowarka do urządzeń mobilnych