Mariusz Błaszczak broni ustawy. "Tego oczekują Polacy"

- Odchodzimy od postkomunistycznego systemu - zapowiedział Mariusz Błaszczak. Szef MON uważa, że uchwalona przez Sejm nowelizacja ustaw sądowych pomoże uporać się z "anarchią" w sądownictwie.

- Nie możemy się spodziewać ze strony opozycji działań, które by zmierzały ku kompromisowi - zauważył Mariusz Błaszczak w rozmowie z TVP. Szef MON w piątek podkreślił, że uchwalona przez Sejm ustawa reformująca sądownictwo jest podobna m.in. do tej obowiązującej we Francji.