Marine Le Pen krytykuje Donalda Tuska w wywiadzie dla "Gazety Wyborczej". Poszło o brexit

"Znaleźliśmy się w sytuacji z niechęcią UE, bezkompromisowością i złą wolą, by Wlk. Brytania cierpiała i w ten sposób była przykładem dla innych krajów, które chciałyby opuścić UE" - mówi przewodnicząca Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen w rozmowie z "Gazetą Wyborczą". Oberwał szef Rady Europejskiej Donald Tusk.

Marine Le Pen stwierdziła, że "Unia Europejska mści się na Brytyjczykach za to, że została porzucona". Podkreśliła, że proces wyjścia jest bardzo skomplikowany, mimo że Wielka Brytania nie należy ani do strefy euro, ani do strefy Schengen.