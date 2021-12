Marianna Schreiber: polityka odciska się na naszym małżeństwie

"Polityka odciska się na naszym małżeństwie"

Choć różnice poglądowe nie są dla Schreiberów nie do przeskoczenia, to uczestniczka programu Top Model nie ukrywa, że polityka jest na stałe obecna w ich życiu. - Polityka odciska się na naszym małżeństwie i naszej rodzinie, ale teraz, obserwując tę sytuację, jest to o wiele cięższe do zniesienia. Musimy zobaczyć, czy to uczucie, które nas łączy, jest na tyle silne, by zaakceptować swoje odmienności i nie musieć w domu się z tego tytułu kłócić - tłumaczy.