Marian Banaś wrócił do pracy w NIK. Joachim Brudziński: nie jest członkiem PiS

Szef NIK Marian Banaś pomimo licznych kontrowersji wokół oświadczenia majątkowego, wrócił do pracy. - Pracuje już na swój wizerunek, nie jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości - ocenił Joachim Brudziński.

O Marianie Banasiu zrobiło się głośno, gdy TVN opublikował reportaż "Superwizjera" o kamienicy szefa NIK, gdzie funkcjonował hotel na godziny. Co więcej, objął posadę szefa NIK, gdy CBA prowadziła kontrolę jego oświadczenia majątkowego. Banaś przed wyborami udał się na bezpłatny urlop. W czwartek wrócił do pracy, by "wykonywać dalej swoje obowiązki".