Marek Kuchciński odpowiada politykowi PSL: atakowanie członków rodziny oponentów politycznych uważam za niestosowne

Marek Sawicki pytany o loty marszałka Sejmu zasugerował, że warto zainteresować się, gdzie mieszka dorosły syn Marka Kuchcińskiego. Według polityka PSL, ma przebywać w mieszkaniu poselskim Kuchcińskiego. Do sprawy odniósł się sam zainteresowany.

- Może warto by było zapytać, gdzie mieszka dorosły, pracujący syn Marszałka Kuchcińskiego. Czy przypadkiem nie w mieszkaniu sejmowym, które Marszałek Kuchciński ma ze środków Sejmu? - zasugerował Sawicki. Według niego, byłby to kolejny przykład nadużycia władzy, jeśli osoba pracująca, korzysta z mieszkania, które należy do posła.