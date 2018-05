Marek Jakubiak potwierdza. Kukiz w koalicji

Ruch Kukiz'15 zwiera szeregi przed wyborami samorządowymi. Po tym jak niemal przesądzone okazało się poparcie w wyborach na prezydenta Warszawy Jana Śpiewaka, pojawiły się głosy, że trzecia siła w parlamencie zaprasza na listy członków Prawicy Rzeczpospolitej Marka Jurka. - Potwierdzam - powiedział poseł Kukiz'15 Marek Jakubiak.

Jeden z najbliższych współpracowników Pawła Kukiza przekonywał na antenie RMF FM, że na wspólnej liście ich ugrupowania znajdzie się miejsce dla "samych porządnych ludzi". Konieczne będzie jednak poparcie Komitetu Krajowego i samego Kukiza. - Chcemy, by ludzie nieuwikłani w politykę chcieli startować w wyborach do sejmików i coś dobrego dla swoich regionów robić - zapewniał.

Z drugiej strony sam Kukiz coraz częściej i cieplej mówi o Janie Śpiewaku, kandydacie na prezydenta Warszawy. - Paweł mówi "fajny chłopak", ja też mówię. Chociaż odniosłem wrażenie, że jest bardziej prawicowy, niż ja - mówił Jakubiak, którego nazwisko przewijało się w kontekście prezydentury w stolicy. - Miasto bardzo poważne miasto bohater i warto, by bardziej poważnie je potraktować - powiedział enigmatycznie.

Jakubiak uchylił także rąbka tajemnicy odnośnie do stałej amerykańskiej bazy, która miałaby powstać w naszym kraju. Koszt - dwa miliardy złotych. - To jest dużo niższa cena za nasze bezpieczeństwo, niż gdybyśmy mieli budować własną armię - podkreślał. I dawał przykład Niemiec, którzy przez 25 lat opierali swoją obronność o obecność Amerykanów. - My zagrożenie bezpieczeństwa mamy teraz, a nie za 20 lat. Idziemy w dobrym kierunku - stwierdził.