Marcin Ociepa: PSL doczekało się swojej Marty Lempart

Wyrok TK. Ociepa mówi o bohaterstwie rodziców

- Myślę, że to jest niezwykle istotne, żeby państwo polskie było konsekwentne w ochronie życia, także tego narodzonego. To było stanowisko Porozumienia Jarosława Gowina. Inicjatywa prezydenta Andrzeja Dudy dokładnie się w to spisuje. Ja tę inicjatywę popieram - mówił Ociepa, pytany przez prowadzącego, czy jego ugrupowanie poprze projekt ustawy prezydenta ws. aborcji.

Wyrok TK. Zgorzelski zarzuca rządzącym hipokryzję, obłudę i tchórzostwo

- Jak słyszę rządzących mówiących o heroizmie, to nie wiem, jakich słów użyć. To hipokryzja, obłuda i tchórzostwo. Nawet sędziowie TK wskazali, że to wy powinniście to załatwić w parlamencie, mając większość. Przegłosować te rozwiązania, a nie, w sposób tchórzliwy, przenieść ciężar odpowiedzialności na TK Przyłębskiej, by, jak Piłat, umyć ręce. Dlatego oskarżam was o tchórzostwo i hipokryzję, powtarzając uzasadnienie dwóch sędziów TK: Kieresa i Pszczółkowskiego - stwierdził wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski.