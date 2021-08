Marcin Ociepa pozostaje wiceszefem MON. Wcześniej podał się do dymisji

"Dziś podałem się do dymisji z funkcji wiceszefa MON, żeby udowodnić, że kwestia stanowisk pozostaje dla mnie wtórna względem interesu państwa" - przekonywał Marcin Ociepa. Podkreślił wówczas także, że nie podjął jeszcze decyzji co do tego, czy tak jak Gowin opuści klub PiS.