Marcin Horała mówił o "agenturalnej historii Lecha Wałęsy". Instytut byłego prezydenta reaguje

Teraz do jego słów odniósł się Instytut Lecha Wałęsy. W oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych poinformowano posła, że w podręcznikach do historii nie opisano agenturalnej przeszłości byłego przewodniczącego "Solidarności", ponieważ to "kłamstwo umyślnie rozpowszechniane przez takie osoby jak pan Sławomir Cenckiewicz".