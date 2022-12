Maraton pomagania. Jak Fundusze UE wspierają uchodźców z Ukrainy?

W pomoc Ukraińcom zaangażowały się także samorządy, przeznaczając na pomoc oszczędności z programów regionalnych. Łącznie to ok. 107 mln euro, w tym ok. 93 mln ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (jego zasoby inwestowane są w ludzi, szczególnie tych, którzy mają trudności w znalezieniu pracy), oraz ok. 14 mln euro z EFRR. Ponadto 5 województw zyskało łącznie ok. 26 mln euro z II transzy REACT EU (tj. instrumentu pn. Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe, czyli planu Komisji Europejskiej, którego celem jest ograniczenie społecznych i gospodarczych skutków pandemii COVID-19).