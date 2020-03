Manify przeszły przez Polskę. "Wasze kaplice - nasze macice"

Jak co roku w międzynarodowy Dzień Kobiet ulicami Polski przeszły Manify. Marsze kobiet odbyły się m.in. w Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu i Katowicach. W tym roku, oprócz haseł nawołujących do równości i poszanowania praw kobiet, pojawiły się także nawiązania do ekologii i klimatu.

Manifa 2020. Marsze kobiet przeszły przez Polskę. (PAP, Fot: Andrzej Grygiel)

W niedzielę 8 marca ulicami wielu miast Polski przeszły marsze kobiet.

Manifa 2020. Marsze kobiet na ulicach Polski

Tegoroczne Manify odbyły się bez większych incydentów. Jak co roku pojawiły się hasła dotyczące zrównoważenia płac, aborcji, a także przeciwdziałania przemocy domowej.

Kobiety w całej Polsce skandowały za poszanowaniem swoich praw, a także zmniejszeniem ingerencji biskupów w kwestie związane z antykoncepcją. "Bycie kobietą w Polsce to prawdziwy survival. To nasz ból i nasze choroby traktuje się jak wymysł - nawet w placówkach służby zdrowia" - mówiła w Katowicach Agata Otrębska, przewodnicząca Śląskiej Manify.

Manifa 2020. W tym roku ważny "ekofeminizm"

W całej Polsce można było usłyszeć okrzyki: "Wolność, równość, aborcja na żądanie", "Wasze - kaplice, nasze - macice", "Dwa etaty, pół wypłaty, nie załatwią tego kwiaty", czy też "Nie znaczy nie".

Pierwszy raz pojawiły się także hasła nawiązujące do ekologii i zmian klimatu. 21. warszawska Manifa przebiegała pod hasłem: "Feminizm dla Klimatu, Klimat na Antykapitalizm", we Wrocławiu: "Matka Ziemia, a nie ojciec kapitalizm" a w Gdańsku: "Kobiety i Ziemia mają za dużo do zniesienia".

- W tym roku solidaryzujemy się z ruchami klimatycznymi. To my kobiety, dbając o bliskich, ponosimy największe koszty suszy, huraganów, powodzi czy smogu. Mówimy dość niszczeniu Ziemi przez kapitalizm i patriarchat - podkreślała Lidia Makowska z Trójmiejskiej Akcji Kobiecej.

W Warszawie organizatorki z Porozumienia Kobiet 8 Marca odnosiły się do katastrofy klimatycznej, która "dzieje się tu i teraz. - Dotyczy to każdej i każdego z nas. Chcemy stanąć ramię w ramię z aktywistkami i aktywistami klimatycznymi, prozwierzęcymi, pokazać, że klimat jest również naszą sprawą - sprawą feministyczną - mówiły.

We Wrocławiu podkreślano z kolei, że "istotą ekofeminizmu jest szeroka perspektywa, która widzi nie tylko dyskryminację kobiet i mniejszości, ale i przyszłych pokoleń, zwierząt i natury. To wizja świata wolnego od dyskryminacji. To nasza wizja".

Źródło: tvnwarszawa.pl./"Gazeta Wyborcza"/trojmiasto.pl/rmf24.pl