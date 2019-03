Manifa w Poznaniu. "Ani pana, ani plebana. To my jesteśmy rewolucją"

W Poznaniu odbyła się coroczna Manifa. Hasłem demonstracji było: "Ani pana, ani plebana. To my jesteśmy rewolucją". W wydarzeniu uczestniczyło około 100 osób. Według organizatorów wydarzenia, uczestników byłoby więcej, gdyby nie zaplanowane w tym samym czasie kontrmanifestacje

W tym roku zabrakło tradycyjnego przemarszu, jak to miało miejsce w poprzednich latach. Wszystko przez zaplanowane w tym samym czasie kontrmanifestacje.

- 2, 3, 7 i 8 marca skrajnie prawicowe i konserwatywne ugrupowania zarejestrowały około 100 kontrdemonstracji, blokujących kluczowe miejsca miasta od godzin porannych do późnowieczornych. To rekordowa liczba kontrmanifestacji zarejestrowanych tylko po to, aby uniemożliwić nasze wspólne święto solidarnej kobiecej walki – napisały organizatorki na Facebooku Manify 2019.