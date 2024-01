Decyzja Hołowni. Politycy PiS zawiadamiają prokuraturę

- Jeżeli pan marszałek Hołownia nie dopuściłby do pracy posłów, którzy mają mandaty, to cały proces prac legislacyjny w Sejmie może być uznany za nielegalny. Taka jest opinia prawników, m.in. prof. Zaradkiewicza. To, co będziemy robili w Sejmie pod ich nieobecność, gdy ich mandaty będą ważne, będzie procesem nielegalnym - dodał Zbigniew Kuźmiuk.