Mamy zdjęcia z młodości Tomasza Mackiewicza

Tragedią jego i jego rodziny żyje cała Polska. Fajny kolega, zdolny, odważny - tak wspominają Tomasza Mackiewicza koleżanki z podstawówki. Potem jego spokojne życie diametralnie się zmieniło. Mamy zdjęcia z młodości himalaisty.

Działoszyn, woj.łódzkie - to małe miasteczko, w którym wychował się Tomasz Mackiewicz. To był jeszcze ten spokojny i bezpieczny czas w jego życiu.

Uczył się w Szkole Podstawowej nr 2 im. Wandy Wasilewskiej, obecnie Mikołaja Kopernika. Uczęszczał tam do klas 1-4. Później wyjechał do Częstochowy do rodziców.