Mama Janusza Kowalskiego broni syna. "Jestem z niego dumna"

Na poniedziałkowej konferencji prasowej w Opolu starający się o reelekcję poseł na Sejm Janusz Kowalski zapowiedział, że w nowej kadencji doprowadzi do zmiany ordynacji wyborczej, by zlikwidować przywilej mniejszości narodowych. Chodzi o artykuł 197 Kodeksu wyborczego, który obecnie zwalnia komitety wyborcze mniejszości narodowych z konieczności zdobycia 5 procentowego progu poparcia w skali całego kraju. Zdaniem wiceministra rolnictwa jest to "przywilej nieuprawniony". Kowalski mówił też o niesprawiedliwości, z jaką muszą mierzyć się Polacy mieszkający za Odrą, a także postawie posła Mniejszości Niemieckiej Ryszarda Galli, który głosował przeciwko budowie zapory na granicy polsko-białoruskiej oraz nie poparł wniosku o reparacje.